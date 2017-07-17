У Трампа самый низкий рейтинг одобрения за шестимесячный период за последние 70 лет для президентов США

Фото: AmericaRU.com
Согласно результатам опроса ABC News/Washington Post, всего 36 процентов американцев одобряют действия Трампа. Показатель был на 6 процентов выше, когда оценивались первые 100 дней работы республиканца. Тем временем, с апреля рейтинг неодобрения увеличился на 5 процентов и в настоящее время составляет 58 процентов.
Единственным президентом, у которого также был низкий рейтинг одобрения в течение первых шести месяцев пребывания в должности, был Джеральд Форд (Gerald Ford), которого в феврале 1975 года одобряли 39 процентов американцев. Напротив, рейтинг бывших президентов Барака Обамы (Barack Obama) и Джорджа Буша-младшего (George W. Bush) составлял 59 процентов за тот де период.
Однако Трампа не особо заботят результаты опроса: в Твиттере он поставил под сомнение их достоверность. «Почти 40 процентов – это неплохо», - написал он.
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