Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:03 am | Чикаго 5:03 am | Сан-Франциско 3:03 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВо Флориде скончался ребенок, оставшийся в автомобиле в жару
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Во Флориде скончался ребенок, оставшийся в автомобиле в жару


Во Флориде скончался ребенок, оставшийся в автомобиле в жару
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов города Делрей-Бич идентифицировали личность ребенка, который был найден мертвым в раскаленном автомобиле. Мальчик всего месяц не дожил до своего второго дня рождения.

Малыш, который в течение нескольких часов находился в ловушке транспортного средства, припаркованного возле дома, умер в субботу. Представитель полиции отметил, что ребенок был без сознания, когда его нашли прибывшие на вызов стражи порядка. Полицейские увидели, что передняя дверь автомобиля открыта и вытащили ребенка. Они начали проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков. Мальчик скончался в больнице.

В настоящее время расследуется произошедшее. Ребенок провел в машине около двух часов, прежде чем его семья поняла, что он пропал. Дома находился один взрослый и было непонятно, как мальчик попал в автомобиль.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115549
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus