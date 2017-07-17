Во Флориде скончался ребенок, оставшийся в автомобиле в жару

17 июля 2017 года, 10:00

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов города Делрей-Бич идентифицировали личность ребенка, который был найден мертвым в раскаленном автомобиле. Мальчик всего месяц не дожил до своего второго дня рождения.Малыш, который в течение нескольких часов находился в ловушке транспортного средства, припаркованного возле дома, умер в субботу. Представитель полиции отметил, что ребенок был без сознания, когда его нашли прибывшие на вызов стражи порядка. Полицейские увидели, что передняя дверь автомобиля открыта и вытащили ребенка. Они начали проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков. Мальчик скончался в больнице.В настоящее время расследуется произошедшее. Ребенок провел в машине около двух часов, прежде чем его семья поняла, что он пропал. Дома находился один взрослый и было непонятно, как мальчик попал в автомобиль.