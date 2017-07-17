Вороны могут планировать будущее

17 июля 2017 года, 09:41

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что вороны способны планировать свое будущее, что, как раньше считалось, присуще только человеку и высшим приматам.Уже известно, что врановые - семейство птиц отряда воробьинообразных, включающий в себя такие виды, как черная и серая вороны, грач, галка, сойка, обыкновенный ворон, обыкновенная и голубая сороки, кукша – обладают удивительным интеллектом. Исследования показали, что они могут сравниться в самоконтроле познавательной деятельности с шимпанзе и детьми.Специалисты Университета Лунда научили воронов получать удовольствие от пищи после решения головоломки. Птицы использовали камешек подходящего размера для открытия коробки, а затем получали лакомство. После воронам предлагали выбрать из нескольких бесполезных предметов, среди которых находился один нужный. Коробку приносили спустя 15 минут после выбора. Птицы успешно выбрали инструмент и использовали его в 86 процентах случаев.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science».