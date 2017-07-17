Вороны могут планировать будущее

Фото: AmericaRU.com
Уже известно, что врановые - семейство птиц отряда воробьинообразных, включающий в себя такие виды, как черная и серая вороны, грач, галка, сойка, обыкновенный ворон, обыкновенная и голубая сороки, кукша – обладают удивительным интеллектом. Исследования показали, что они могут сравниться в самоконтроле познавательной деятельности с шимпанзе и детьми.
Специалисты Университета Лунда научили воронов получать удовольствие от пищи после решения головоломки. Птицы использовали камешек подходящего размера для открытия коробки, а затем получали лакомство. После воронам предлагали выбрать из нескольких бесполезных предметов, среди которых находился один нужный. Коробку приносили спустя 15 минут после выбора. Птицы успешно выбрали инструмент и использовали его в 86 процентах случаев.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science».
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