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Вороны могут планировать будущее


Вороны могут планировать будущее
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что вороны способны планировать свое будущее, что, как раньше считалось, присуще только человеку и высшим приматам.

Уже известно, что врановые - семейство птиц отряда воробьинообразных, включающий в себя такие виды, как черная и серая вороны, грач, галка, сойка, обыкновенный ворон, обыкновенная и голубая сороки, кукша – обладают удивительным интеллектом. Исследования показали, что они могут сравниться в самоконтроле познавательной деятельности с шимпанзе и детьми.

Специалисты Университета Лунда научили воронов получать удовольствие от пищи после решения головоломки. Птицы использовали камешек подходящего размера для открытия коробки, а затем получали лакомство. После воронам предлагали выбрать из нескольких бесполезных предметов, среди которых находился один нужный. Коробку приносили спустя 15 минут после выбора. Птицы успешно выбрали инструмент и использовали его в 86 процентах случаев.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science».
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