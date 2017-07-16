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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеИсследователи напечатали на 3D-принтере искусственное силиконовое сердце, и оно работает
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Исследователи напечатали на 3D-принтере искусственное силиконовое сердце, и оно работает


Исследователи напечатали на 3D-принтере искусственное силиконовое сердце, и оно работает
Фото: AmericaRU.com
Мягкое искусственное сердце выглядит как настоящее, но может биться только 45 минут. Команда исследователей из университета Цюриха во главе с Николасом Корсом (Nicholas Cohrs) успешно создала искусственное сердце, которое выглядит и функционирует так же, как и настоящее человеческое сердце.

Мягкий моноблок был создан из силикона с использованием технологии 3D-печати и в один прекрасный день может стать заменой органического аналога.

Искусственное сердце, которое весит 390 грамм и имеет объем 679 квадратных сантиметров, очень близко имитирует естественное сердце. Оно имеет правый и левый желудочек, но вместо перегородки между ними желудочки разделяются дополнительной камерой. Камера, надутая и дефлированная под давлением, повторяет мышечные сокращения сердца человека и выводит жидкость из камер.

Пока это далеко не рабочая модель. В соответствующих условиях тестирования искусственная модель может работать только на протяжении около 3000 ударов, что означает продолжительность жизни 30-45 минут. После этого материал не выдерживает деформации жидкости (сравнимой с кровью человека) и теряет свою структурную целостность.

«Это было просто испытание выполнимости. Наша цель состояла не в том, чтобы представить сердце, готовое к имплантации, а в том, чтобы думать о новом направлении для развития искусственных сердец», - отметил доктор Корс.
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