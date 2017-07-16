В возрасте 40 лет умерла Мариам Мирзахани, первая женщина, получившая высшую премию математиков

Фото: AmericaRU.com
Fields Medal - эквивалент Нобелевской премии для математиков. Марьям Мирзахани умерла от рака молочной желез. Ее смерть была подтверждена Стэнфордским университетом, где она была профессором с 2008 года.
Муж Мирзахани Ян Вондрак и дочь Анахита назвали ее работу «живописью» из каракулей и рисунков, которые были процессов работы над доказательствами и проблемами математики – она специализировалась на «динамике и геометрии римановых поверхностей, а также их пространства модулей».
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