В возрасте 40 лет умерла Мариам Мирзахани, первая женщина, получившая высшую премию математиков

16 июля 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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Профессор Мариам Мирзахани (Maryam Mirzakhani), в 2014 году ставшая первой женщиной, награжденной высшей премией в области математики, медали имени Филдса (Fields Medal), умерла в возрасте 40 лет.Fields Medal - эквивалент Нобелевской премии для математиков. Марьям Мирзахани умерла от рака молочной желез. Ее смерть была подтверждена Стэнфордским университетом, где она была профессором с 2008 года.Муж Мирзахани Ян Вондрак и дочь Анахита назвали ее работу «живописью» из каракулей и рисунков, которые были процессов работы над доказательствами и проблемами математики – она специализировалась на «динамике и геометрии римановых поверхностей, а также их пространства модулей».