Женщина делала селфи и нанесла выставке ущерб в 200 тысяч долларов

16 июля 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Женщина нанесла ущерб в размере 200 000 долларов художественной выставке в Лос-Анджелесе, сделав несколько селфи с зале с экспозицией.Американка пыталась сделать снимок себя на фоне выставке, потеряла равновесие и завалила пьедестал, на котором стояла одна из ценных скульптур. Это вызвало падение всех постаментов в эффекте домино. Ряд из 10 столбов рухнул, из-за чего разбились скульптуры из золотой пластины, камней, дерева и металла. Три скульптуры разрушены полностью, другие – частично.Скульптуры были частью современного художественного проекта британского художника Саймона Берча (Simon Birch). Экспозиция проходила в выставочном зале The 14th Factory общей площадью 30 тысяч квадратных метров.«Каждая упавшая скульптура включает от 20 до 30 часов труда. Это концептуальное искусство с использованием ручной работы, моделирования 3D и сварки по металу», - говорят представители The 14th Factory.