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Во Флориде в земле разверзлась воронка и поглотила два дома


Во Флориде в земле разверзлась воронка и поглотила два дома
Фото: AmericaRU.com
В Лэнд О’Лэйкс, штат Флорида, в земле разверзся провал, который поглотил два дома и лодку. После этого воронка перестала расширяться. Власти штата заявляют, что будут следить за провалом в течение выходных, прежде чем определять, когда начнется очистка территории.

Кевин Гатри (Kevin Guthrie), помощник администратора общественной безопасности округа Паско, отметил, что отверстие в земле составило 76 метров в ширину и 15 метров в глубину. Это самая большая воронка за 30 лет в округе, где регулярно появляются такие провалы.

В целом, отверстие затронуло 11 домов – третий дом частично обвалился, остальные получили повреждения. Также разрушена дорога. Все владельцы зданий имеют страховки и получат компенсации, нет никаких данных о пострадавших.

Государственные геологи и должностные лица по охране окружающей среды изучают причины появления провала и дальнейший процесс его расширения. Кроме обломков, внутри воронки присутствует три вида химических веществ, что затруднит очистку.
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