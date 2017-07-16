Во Флориде в земле разверзлась воронка и поглотила два дома

Фото: AmericaRU.com
Кевин Гатри (Kevin Guthrie), помощник администратора общественной безопасности округа Паско, отметил, что отверстие в земле составило 76 метров в ширину и 15 метров в глубину. Это самая большая воронка за 30 лет в округе, где регулярно появляются такие провалы.
В целом, отверстие затронуло 11 домов – третий дом частично обвалился, остальные получили повреждения. Также разрушена дорога. Все владельцы зданий имеют страховки и получат компенсации, нет никаких данных о пострадавших.
Государственные геологи и должностные лица по охране окружающей среды изучают причины появления провала и дальнейший процесс его расширения. Кроме обломков, внутри воронки присутствует три вида химических веществ, что затруднит очистку.
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