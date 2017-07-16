Во Флориде в земле разверзлась воронка и поглотила два дома

16 июля 2017 года, 12:35

Фото: AmericaRU.com

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В Лэнд О’Лэйкс, штат Флорида, в земле разверзся провал, который поглотил два дома и лодку. После этого воронка перестала расширяться. Власти штата заявляют, что будут следить за провалом в течение выходных, прежде чем определять, когда начнется очистка территории.Кевин Гатри (Kevin Guthrie), помощник администратора общественной безопасности округа Паско, отметил, что отверстие в земле составило 76 метров в ширину и 15 метров в глубину. Это самая большая воронка за 30 лет в округе, где регулярно появляются такие провалы.В целом, отверстие затронуло 11 домов – третий дом частично обвалился, остальные получили повреждения. Также разрушена дорога. Все владельцы зданий имеют страховки и получат компенсации, нет никаких данных о пострадавших.Государственные геологи и должностные лица по охране окружающей среды изучают причины появления провала и дальнейший процесс его расширения. Кроме обломков, внутри воронки присутствует три вида химических веществ, что затруднит очистку.