Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:56 am | Чикаго 4:56 am | Сан-Франциско 2:56 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыТри человека погибли во время сильного пожара в известном здании Марко Поло в Гонолулу
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Три человека погибли во время сильного пожара в известном здании Марко Поло в Гонолулу


Три человека погибли во время сильного пожара в известном здании Марко Поло в Гонолулу
Фото: AmericaRU.com
Три человека стали жертвами массового пожара в здании Марко Поло на бульваре Капиолани в Гонолулу, столице Гавайев.

Пожарная тревога сработала около 2 часов дня, к 4.30 уровень тревоги был повышен до 5-го, чрезвычайного.

Местные власти заявляют, что огонь вспыхнул на 26-м этаже, именно там найдено три тела. Пламя быстро распространилось на несколько других этажей. Более 100 пожарных занимались тушением пламени. По заявлению главы пожарной службы Гонолулу Мануэля Невеса (Manuel Neves), тушение было затруднено тем, что с одной из сторон здания невозможно было подвести лестницы.

Спасатели взяли пламя под контроль около 6 вечера, а потушили полностью только к полуночи. Огонь повредил более десятка помещений на трех этажах. Десятки жильцов пришлось выводить по задымленным лестницам и оказывать медпомощь прямо в горящем здании.

Причина пожара устанавливается.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115537
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Медицина
Зубной техник Зубной техник
Раздел: Автомобили
Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008 Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus