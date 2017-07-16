Три человека погибли во время сильного пожара в известном здании Марко Поло в Гонолулу

16 июля 2017 года, 12:15

Фото: AmericaRU.com

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Три человека стали жертвами массового пожара в здании Марко Поло на бульваре Капиолани в Гонолулу, столице Гавайев.Пожарная тревога сработала около 2 часов дня, к 4.30 уровень тревоги был повышен до 5-го, чрезвычайного.Местные власти заявляют, что огонь вспыхнул на 26-м этаже, именно там найдено три тела. Пламя быстро распространилось на несколько других этажей. Более 100 пожарных занимались тушением пламени. По заявлению главы пожарной службы Гонолулу Мануэля Невеса (Manuel Neves), тушение было затруднено тем, что с одной из сторон здания невозможно было подвести лестницы.Спасатели взяли пламя под контроль около 6 вечера, а потушили полностью только к полуночи. Огонь повредил более десятка помещений на трех этажах. Десятки жильцов пришлось выводить по задымленным лестницам и оказывать медпомощь прямо в горящем здании.Причина пожара устанавливается.