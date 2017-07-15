Рацион, богатый помидорами, сокращает риск рака кожи

Фото: AmericaRU.com
Ученые определили, что у грызунов, которые каждый день ели помидоры и подвергались ультрафиолетовому излучению, имели в среднем на 50 процентов меньше опухолей рака кожи. Теория заключается в том, что диетические каротиноиды, пигментирующие соединения, которые дают помидорам цвет, могут защитить кожу от ультрафиолетового излучения.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Scientific Reports». Предыдущие исследования показали, что после воздействия ультрафиолетового излучения у самцов мышей опухоли развиваются раньше, чем у самок. Кроме того, у них было больше образований, они более крупные, а раковые клетки более агрессивные.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Упражнения сделают вас более успешными →
- Связана ли диетическая газированная вода с риском инсульта? →
- Высокие мужчины имеют более высокий риск смерти от рака предстательной железы →
- Изменение в рационе может снизить риск смертности →
- Пожилые люди, страдающие ожирением, получат пользу от физической активности в умеренном темпе →
- Безопасно ли есть сырые яйца? →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115535
http://www.americaru.com/news/115535