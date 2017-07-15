Рацион, богатый помидорами, сокращает риск рака кожи

15 июля 2017 года, 19:00

Фото: AmericaRU.com

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Специалисты Университета штата Огайо обнаружили, что всего лишь одно изменение в рационе поможет уменьшить риск развития рака. Новое исследование, проведенное на мышах, показало, что ежедневное употребление помидоров вполовину сокращает риск развития опухолей.Ученые определили, что у грызунов, которые каждый день ели помидоры и подвергались ультрафиолетовому излучению, имели в среднем на 50 процентов меньше опухолей рака кожи. Теория заключается в том, что диетические каротиноиды, пигментирующие соединения, которые дают помидорам цвет, могут защитить кожу от ультрафиолетового излучения.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Scientific Reports». Предыдущие исследования показали, что после воздействия ультрафиолетового излучения у самцов мышей опухоли развиваются раньше, чем у самок. Кроме того, у них было больше образований, они более крупные, а раковые клетки более агрессивные.