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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеРацион, богатый помидорами, сокращает риск рака кожи
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Рацион, богатый помидорами, сокращает риск рака кожи


Рацион, богатый помидорами, сокращает риск рака кожи
Фото: AmericaRU.com
Специалисты Университета штата Огайо обнаружили, что всего лишь одно изменение в рационе поможет уменьшить риск развития рака. Новое исследование, проведенное на мышах, показало, что ежедневное употребление помидоров вполовину сокращает риск развития опухолей.

Ученые определили, что у грызунов, которые каждый день ели помидоры и подвергались ультрафиолетовому излучению, имели в среднем на 50 процентов меньше опухолей рака кожи. Теория заключается в том, что диетические каротиноиды, пигментирующие соединения, которые дают помидорам цвет, могут защитить кожу от ультрафиолетового излучения.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Scientific Reports». Предыдущие исследования показали, что после воздействия ультрафиолетового излучения у самцов мышей опухоли развиваются раньше, чем у самок. Кроме того, у них было больше образований, они более крупные, а раковые клетки более агрессивные.
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