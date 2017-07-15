Упражнения сделают вас более успешными

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Новое исследование показало, что упражнения не только заставляют нас чувствовать себя более позитивно, но также увеличивают вероятность того, что мы сделаем более позитивные вещи. Это свидетельствует о том, что занятия спортом помогу людям с депрессией, беспокойством и другими заболеваниями. Команда исследователей Университета Джорджа Мейсона проанализировала данные 179 студентов, которые ответили на вопросы о физической активности и социальном взаимодействии.
Было обнаружено, что те, кто занимались спортом и были вовлечены в социальную активность, занимались деятельностью, которая имела для них большее значение. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Personality and Individual Differences».
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