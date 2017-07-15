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Упражнения сделают вас более успешными


Упражнения сделают вас более успешными
Фото: AmericaRU.com
Предыдущие исследования показали, что физические упражнения защищают от диабета, инсульта и ряда других заболеваний, а также улучшают настроение. Но влияет ли физическая активность на другие сферы жизни? Улучшается ли социальная жизнь или помогают ли занятия спортом достигать цели?

Новое исследование показало, что упражнения не только заставляют нас чувствовать себя более позитивно, но также увеличивают вероятность того, что мы сделаем более позитивные вещи. Это свидетельствует о том, что занятия спортом помогу людям с депрессией, беспокойством и другими заболеваниями. Команда исследователей Университета Джорджа Мейсона проанализировала данные 179 студентов, которые ответили на вопросы о физической активности и социальном взаимодействии.
Было обнаружено, что те, кто занимались спортом и были вовлечены в социальную активность, занимались деятельностью, которая имела для них большее значение. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Personality and Individual Differences».
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