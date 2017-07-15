Любительница селфи принесла ущерб выставке в размере 200 тысяч долларов

15 июля 2017 года, 18:22

Фото: AmericaRU.com

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Это может оказаться самым дорогим селфи: посетительница художественной выставки разбила дорогостоящие экспонаты при попытке сфотографироваться. Девушка потеряла равновесие и упала на стойку, в то время как остальные упали по принципу домино. Стоимость разбитых экспонатов оценили в 200 тысяч долларов.Инцидент, который произошел несколько недель назад в Лос-Анджелесе, был заснят на видео. На записи видно, как падают 10 стоек, на которых находились короны из латуни, нейлона, золотой пластины, мрамора, дерева, камня и металла.Экспонаты были частью арт-проекта художника Саймона Берча (Simon Birch). Три из них были сильно повреждены. «Каждая упавшая скульптура включает в себя от 20 до 30 часов труда человека, в том числе концепцию художника, моделирование 3D-дизайнеров и сварщиков металлов, а также установку», - сказал представитель выставки. Некоторые пользователи сети засомневались, что, возможно, это было сделано ради пиара.