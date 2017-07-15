Любительница селфи принесла ущерб выставке в размере 200 тысяч долларов

Фото: AmericaRU.com
Инцидент, который произошел несколько недель назад в Лос-Анджелесе, был заснят на видео. На записи видно, как падают 10 стоек, на которых находились короны из латуни, нейлона, золотой пластины, мрамора, дерева, камня и металла.
Экспонаты были частью арт-проекта художника Саймона Берча (Simon Birch). Три из них были сильно повреждены. «Каждая упавшая скульптура включает в себя от 20 до 30 часов труда человека, в том числе концепцию художника, моделирование 3D-дизайнеров и сварщиков металлов, а также установку», - сказал представитель выставки. Некоторые пользователи сети засомневались, что, возможно, это было сделано ради пиара.
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