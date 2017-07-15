Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:53 am | Чикаго 10:53 am | Сан-Франциско 8:53 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЛюбительница селфи принесла ущерб выставке в размере 200 тысяч долларов
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Любительница селфи принесла ущерб выставке в размере 200 тысяч долларов


Любительница селфи принесла ущерб выставке в размере 200 тысяч долларов
Фото: AmericaRU.com
Это может оказаться самым дорогим селфи: посетительница художественной выставки разбила дорогостоящие экспонаты при попытке сфотографироваться. Девушка потеряла равновесие и упала на стойку, в то время как остальные упали по принципу домино. Стоимость разбитых экспонатов оценили в 200 тысяч долларов.

Инцидент, который произошел несколько недель назад в Лос-Анджелесе, был заснят на видео. На записи видно, как падают 10 стоек, на которых находились короны из латуни, нейлона, золотой пластины, мрамора, дерева, камня и металла.

Экспонаты были частью арт-проекта художника Саймона Берча (Simon Birch). Три из них были сильно повреждены. «Каждая упавшая скульптура включает в себя от 20 до 30 часов труда человека, в том числе концепцию художника, моделирование 3D-дизайнеров и сварщиков металлов, а также установку», - сказал представитель выставки. Некоторые пользователи сети засомневались, что, возможно, это было сделано ради пиара.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115531
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Раздел: Услуги
NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107
Раздел: Услуги
Старинная магия - гадание - помощь Старинная магия - гадание - помощь
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus