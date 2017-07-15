В результате пожара в Гонолулу погибли три человека

15 июля 2017 года, 17:59

Фото: AmericaRU.com

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В Гонолулу в 36-этажном жилом здании на бульваре Капиолани произошел пожар. В результате инцидента погибли три человека и еще более десятка получили ранения. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что двумя жертвами были женщина и ее взрослый сын.По словам начальника Службы пожарной охраны, Мануэля Невеса (Manuel Neves) огонь загорелся на 26-м этаже. Он отметил, что ранения получили 12 человек, живущих в доме, и один пожарный. Четверо человек были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.Невес отметил, что пока еще огонь потушили не до конца, и пожарные осматривают дом в поисках выживших. Он добавил, что операция может занять от 2 до 6 часов. Представитель Службы пожарной охраны заявил, что на месте происшествия были задействованы 100 пожарных и 30 единиц техники. Организация Красный крест открыла приют в школе неподалеку. Кроме того, сотрудники скорой медицинской помощи оказывают помощь жертвам на месте.