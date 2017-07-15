В результате пожара в Гонолулу погибли три человека

Фото: AmericaRU.com
По словам начальника Службы пожарной охраны, Мануэля Невеса (Manuel Neves) огонь загорелся на 26-м этаже. Он отметил, что ранения получили 12 человек, живущих в доме, и один пожарный. Четверо человек были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Невес отметил, что пока еще огонь потушили не до конца, и пожарные осматривают дом в поисках выживших. Он добавил, что операция может занять от 2 до 6 часов. Представитель Службы пожарной охраны заявил, что на месте происшествия были задействованы 100 пожарных и 30 единиц техники. Организация Красный крест открыла приют в школе неподалеку. Кроме того, сотрудники скорой медицинской помощи оказывают помощь жертвам на месте.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Жительница Индианы отменила свадьбу за 30 тысяч долларов и пригласила бездомных →
- В Южной Каролине мать убила детей, а затем совершила самоубийство →
- Сестры погибли при просмотре телевизора, когда машина врезалась в их дом на большой скорости →
- Подростки арестованы за сексуальное насилие, которое в Facebook показали тысячам людей →
- Грузовик с угрем стал причиной огромной пробки в Орегоне →
- Американец из Пенсильвании признался в убийстве четырех пропавших мужчин →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115529
http://www.americaru.com/news/115529