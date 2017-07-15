Жительница Индианы отменила свадьбу за 30 тысяч долларов и пригласила бездомных

15 июля 2017 года, 17:27

Фото: AmericaRU.com

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Жительница штата Индиана, которая должна была выйти замуж в эти выходные, отменила мероприятие и вместо него пригласила бездомных.Как передает Indianapolis Star, 25-летняя Сара Камминс (Sarah Cummins) несколько лет планировала свадьбу своей мечты. Она долго копила деньги и работала сверхурочно, чтобы собрать необходимые 30 тысяч долларов. На прошлой неделе свадьба была отменена по причинам, о которых не сообщалось.Камминс осталась с непогашенными кредитами и депозитами, а ткаже уже оплаченным банкетом на 175 человек. Женщина позвонила в несколько приютов для бездомных и пригласила на ужин. В субботу вечером автобусы заберут 150 человек, которые насладятся замечательными блюдами, в том числе мясными шариками с бурбоном, козьим сыром и жареными брускеттами с чесноком, куриной грудкой и артишоками.А что на десерт? Свадебный торт, конечно. «У меня, по крайней мере, останутся приятные воспоминания. Я так много работала сверхурочно, чтобы заплатить за это, и хотела убедиться, что это будет идеальная свадьба», - сказала Камминс. После приема она с мамой отправится в Доминиканскую Республику, чтобы насладиться медовым месяцем.