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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСвязана ли диетическая газированная вода с риском инсульта?
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Связана ли диетическая газированная вода с риском инсульта?


Связана ли диетическая газированная вода с риском инсульта?
Фото: AmericaRU.com
Недавние исследования предположили, что популярные диетические газированные напитки связаны с высоким риском возникновения инсульта. Однако более детальное изучение вопроса показало, что любителям газировки рано впадать в панику: напитки с низким содержанием калорий, вероятно, являются более здоровым вариантом, чем искусственно подслащенные.

По словам специалистов женской больницы Бригэма, только небольшую часть инсультов можно связать с употреблением диетической газированной воды. В исследовании, в котором приняли участие более 127 тысяч человек, было обнаружено, что более высокий риск инсульта имели люди, которые пили более одного газированного напитка в день, независимо от того, содержит ли он сахар или искусственный подсластитель. «Мы не выявили более высокого риска инсульта от употребления подслащенных газированных напитков», - отметили ученые. Это, конечно же, не означает, что они являются лучшим выбором, чем диетическая газировка, так как их употребление на регулярной основе может привести к увеличению веса, диабету, сердечным заболеваниям и инсульту.
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