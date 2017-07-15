Связана ли диетическая газированная вода с риском инсульта?

15 июля 2017 года, 17:10

Фото: AmericaRU.com

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Недавние исследования предположили, что популярные диетические газированные напитки связаны с высоким риском возникновения инсульта. Однако более детальное изучение вопроса показало, что любителям газировки рано впадать в панику: напитки с низким содержанием калорий, вероятно, являются более здоровым вариантом, чем искусственно подслащенные.По словам специалистов женской больницы Бригэма, только небольшую часть инсультов можно связать с употреблением диетической газированной воды. В исследовании, в котором приняли участие более 127 тысяч человек, было обнаружено, что более высокий риск инсульта имели люди, которые пили более одного газированного напитка в день, независимо от того, содержит ли он сахар или искусственный подсластитель. «Мы не выявили более высокого риска инсульта от употребления подслащенных газированных напитков», - отметили ученые. Это, конечно же, не означает, что они являются лучшим выбором, чем диетическая газировка, так как их употребление на регулярной основе может привести к увеличению веса, диабету, сердечным заболеваниям и инсульту.