Макрон сказал Трампу, что «ничто никогда не разделит» Францию и США

Фото: AmericaRU.com
Макрон пригласил Трампа быть его почетным гостем на праздновании Дня взятия Бастилии, в котором принимали участие французские и американские военные. На параде на Елисейских полях в Париже растянули флаги Франции и США, а также представили американские истребители F-22 и французские самолеты.
Трамп часто вставал и аплодировал, в то время как оба политика выглядели непринужденно в обществе друг друга. «Ничто нас не разделит», - сказал Макрон во время выступления в конце парада, добавив, что присутствие Трампа было «знаком вековой дружбы» между странами. «Для меня было большой честью представлять США на великолепном параде», - написал Трамп в Твиттере после отъезда.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Дональд Трамп заявил, что не шутит о строительстве стены, оборудованной солнечными батареями →
- Кид Рок собрался баллотироваться в Сенат США →
- Трамп остановился, чтобы подобрать слетевшую от ветра шляпу морского пехотинца →
- Мать с ребенком из Аляски встретили Барака Обаму в аэропорту →
- Почему план Трампа по сотрудничеству с Путиным в вопросах кибербезопасности не имеет смысла? →
- Иванка Трамп нарушила протокол, заняв отцовское место на саммите G-20 →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115523
http://www.americaru.com/news/115523