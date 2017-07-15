Макрон сказал Трампу, что «ничто никогда не разделит» Францию и США

15 июля 2017 года, 16:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115523

Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) и его американский коллега Дональд Трамп (Donald Trump) в пятницу отметили национальный день Франции. Во время военного парада они продемонстрировали теплые отношения.Макрон пригласил Трампа быть его почетным гостем на праздновании Дня взятия Бастилии, в котором принимали участие французские и американские военные. На параде на Елисейских полях в Париже растянули флаги Франции и США, а также представили американские истребители F-22 и французские самолеты.Трамп часто вставал и аплодировал, в то время как оба политика выглядели непринужденно в обществе друг друга. «Ничто нас не разделит», - сказал Макрон во время выступления в конце парада, добавив, что присутствие Трампа было «знаком вековой дружбы» между странами. «Для меня было большой честью представлять США на великолепном параде», - написал Трамп в Твиттере после отъезда.