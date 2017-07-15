В Южной Каролине мать убила детей, а затем совершила самоубийство

15 июля 2017 года, 16:34

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что жительница Южной Каролины застрелила двоих сыновей, а также еще одну женщину, прежде чем свела счеты с жизнью.36-летняя Джессика Эденс (Jessica Edens) и ее двое детей 5-летний Харпер Эденс (Harper Edens) и 9-летний Кайден Кинг (Kayden King) были найдены мертвыми в черном Jeep Patriot - двигатель все еще работал - примерно через два часа после того, как 28-летняя Мередит Ли Рем (Meredith Leigh Rame) была убита в десяти километрах. Все четверо погибли в результате выстрела из пистолета 0,40 калибра. Рем нашли на водительском сиденье белого внедорожника возле жилого комплекса, в котором она жила.Эден рассталась с мужем, который является отцом одного из детей, заявил Крид Хаше (Creed Hashe), главный заместитель Управления шерифа округа Пикенс. Мотив и связь между случаями объясняются разрушенным браком, отмечают полицейские.