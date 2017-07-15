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Ракетно-ядерная программа Северной Кореи совершенствуется «быстрее, чем ожидалось»


Ракетно-ядерная программа Северной Кореи совершенствуется быстрее, чем ожидалось
Фото: AmericaRU.com
Во вторник южнокорейские должностные лица заявили, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи совершенствуется быстрее, чем ожидалось. В воскресенье Северная Корея провела еще одно испытание ракеты, которую заметила система противоракетной обороны Соединенных Штатов.

Министр обороны Южной Кореи Хан Мин Гу (Han Min-koo) заявил перед парламентом, что запуск ракеты был успешным. «Это была баллистическая ракета средней дальности, которая лучше ракеты «Мусудан», постоянно терпевшей неудачу», - сказал он. Ракеты «Мусудан» могут преодолевать расстояние в 4 тысячи километров. Государственное информационное агентство Северной Кореи отметило, что запуск в воскресенье должен был проверить, может ли ракета переносить крупногабаритную ядерную боеголовку.

Ракета пролетела почти 790 километров и достигла высоты в 2111 километров. Северная Корея заявила, что ракета «Хвасон-12» способна переносить большую ядерную боеголовку, которая потенциально может поразить материковую часть США. «Испытание было направлено на проверку тактических и технологических характеристик недавно созданной баллистической ракеты, способной переносить большую ядерную боеголовку», - говорится в докладе Государственного информационного агентства Северной Кореи.
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