Высокие мужчины имеют более высокий риск смерти от рака предстательной железы

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Как ни странно, команда исследователей обнаружила, что шансы развития высокозлокачественного рака предстательной железы выше среди высоких мужчин. В частности, они определили, что риск развития рака предстательной железы высокой степени злокачественности и смерти от заболевания увеличивался на 21 и 17 процентов, соответственно, на каждые 10 сантиметров роста.
Кроме того, исследователи также связали ожирение с более высоким риском развития рака предстательной железы. По сути, высокие мужчины с большим ИМТ и окружностью бедер имели больший шанс развития агрессивной формы рака и смерти от рака. Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMC Medicine».
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