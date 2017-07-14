Высокие мужчины имеют более высокий риск смерти от рака предстательной железы

14 июля 2017 года, 20:44

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115517

Рак предстательной железы является вторым ведущим типом рака среди мужчин после рака кожи. Теперь, исследователи выяснили, что рост и вес оказывают влияние на риск развития заболевания, поскольку они считают, что более высокие и более тучные мужчины в большей степени подвержены риску.Как ни странно, команда исследователей обнаружила, что шансы развития высокозлокачественного рака предстательной железы выше среди высоких мужчин. В частности, они определили, что риск развития рака предстательной железы высокой степени злокачественности и смерти от заболевания увеличивался на 21 и 17 процентов, соответственно, на каждые 10 сантиметров роста.Кроме того, исследователи также связали ожирение с более высоким риском развития рака предстательной железы. По сути, высокие мужчины с большим ИМТ и окружностью бедер имели больший шанс развития агрессивной формы рака и смерти от рака. Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMC Medicine».