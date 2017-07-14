Fiat Chrysler отозвала 1,33 миллион автомобилей

Фото: AmericaRU.com
Итальяно-американский автопроизводитель заявил, что 770 тысяч спортивных автомобилей были отозваны из-за проблемы с электропроводкой, что может привести к непреднамеренному развертыванию подушек безопасности на стороне водителя. Дефект был связан с пятью незначительными травмами. Компания отметила, что на электропроводку может повлиять рулевое колесо, что приведет к короткому замыканию, которое в свою очередь может вызвать дефекты стеклоочистителя и переключателей.
Автопроизводитель также отозвал 565 тысяч автомобилей, чтобы заменить генераторы из-за риска возгорания. Отзыв коснулся 538 тысяч автомобилей Dodge Journey 2011-2015 годов выпуска и 233 тысячи кроссоверов Fiat Freemont 2011-2015 годов выпуска.
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