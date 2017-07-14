Дональд Трамп заявил, что не шутит о строительстве стены, оборудованной солнечными батареями

14 июля 2017 года, 19:40

Фото: AmericaRU.com

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Президент Дональд Трамп (Donald Trump) сказал, что он «не шутит» о плане строительства стены, оборудованной батареями солнечной энергии, на границе США и Мексики.«Нет, это не шутка. Есть шанс, что мы сможем сделать стену с солнечными батареями», - сказал Трамп журналистам на борту самолета из Вашингтона в Париж. По его словам, крупные компании заинтересованы в этом. Трамп также отметил, что это отличный шанс и нет лучшего места для солнечных батарей, чем южная граница Мексики.Он сказал, что стену нужно делать так, чтобы можно было увидеть то, что происходит по ту сторону – это требование должностных лиц пограничного патруля, которые контролируют границу. Как заявил Трамп, это может быть стальная стена с отверстиями. «Ужасно, когда они бросают большие мешки с наркотиками, а если вы окажетесь не в том месте и не в то время, то получите по голове 30 килограммами» - сказал он.