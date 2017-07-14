Ученые записали фильм на ДНК

Фото: AmericaRU.com
Чтобы выполнить этот первый в своем роде эксперимент, исследователи из Гарвардской медицинской школы в Бостоне начали с пяти кадров из классического фильма 1870-х годов о скаковой лошади. Затем они разбили эти кадры на пиксели и использовали ДНК для создания кода по каждому пикселю. Код содержал информацию о цвете пикселя и его местоположении внутри изображения.
Затем исследователи ввели короткие фрагменты ДНК, содержащие эти коды, в бактерии, и бактерии включили фрагменты в свой геном. Позднее ученые секвенировали бактериальную ДНК, чтобы восстановить фильм с 90-процентной точностью.
В конечном итоге эксперты хотят создать «молекулярные регистраторы», способные записывать события внутри ячеек. Это может дать исследователям понимание «клеточных» событий, которые трудно наблюдать в реальном времени – например, процессы, происходящие во время развития мозга.
«Мы хотим превратить клетки в историков, - сказал автор исследования Сет Шипман (Seth Shipman). - Мы представляем систему биологической памяти, которая намного меньше обычной, она более универсальна, чем современные технологии».
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