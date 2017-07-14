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Главная страница → Раздел: ПрогрессИзменение климата может ограничить полеты по всему миру
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Изменение климата может ограничить полеты по всему миру


Изменение климата может ограничить полеты по всему миру
Фото: AmericaRU.com
Только в прошлом месяце American Airlines отменили десятки рейсов из жары на юге США, когда дневные максимумы температур перевалили за 40 градусов Цельсия. Это слишком жарко для полетов небольших самолетов, но в будущем опасность отмены рейсов грозит и крупным бортам.

Новое исследование Колумбийского университета показало, что связанные с теплом отмены полетов будут более распространенными в ближайшие несколько десятилетий, поскольку температура на планете из-за глобального потеплении растет. Волны жары, подобная той, с которой столкнулся юго-запад США в июне, сделают взлеты более сложными по всему миру. Горячий воздух менее плотный, чем холодный воздух, и чем выше температура, тем больше усилий нужно, чтобы поднять самолет. Взлетно-посадочная полоса может быть недостаточно длинной, чтобы позволить самолету достичь необходимой скорости для безопасного взлета. Кроме того, борту нужно сбросить вес.

«Наши результаты показывают, что ограничение веса может стать причиной больших затраты на авиационные и авиационные операции во всем мире», - говорит ведущий автор исследования Итан Коффел (Ethan Coffel), аспирант из Колумбийского университета.
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