Астрофизики говорят, что эти существа выживут до конца существования Земли

Фото: AmericaRU.com
Европейское космическое агентство отправило 3 000 организмов на низкую околоземную орбиту, и тихоходки выжили после пребывания 12 дней снаружи капсулы. Эти существа ведут свою родословную со времен кембрия, и они были свидетелями того, как гибли динозавры. Похоже, что они переживут всех других обитателей Земли.
Компьютерная модель трех разрушительных сценариев (падение астероида, вспышка сверхновой и мощная волна гамма-излучения», сделанная специалистами Гарварда и Оксфорда, показала, что тихоходки переживут все – пока Солнце не сожжет Землю.
Зачастую эти мелкие существа живут в воде, некоторые виды – во мхах и лишайниках, поэтому их называют также «водный медведь» и «мховный поросенок». Они считаются невероятными пожирателями.
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