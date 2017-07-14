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Главная страница → Раздел: ПрогрессАстрофизики говорят, что эти существа выживут до конца существования Земли
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Астрофизики говорят, что эти существа выживут до конца существования Земли


Астрофизики говорят, что эти существа выживут до конца существования Земли
Фото: AmericaRU.com
Микроскопические беспозвоночные тихоходки хотя и малы, считаются одними из самых жестоких существ на планете. Они способны пережить температуру минус 272 Цельсия- на один градус выше абсолютного нуля. Некоторые подвиды могут переносить мощное излучение и вакуум. Ученые говорят, что эти существа выживут на Земле до конца дней планеты.

Европейское космическое агентство отправило 3 000 организмов на низкую околоземную орбиту, и тихоходки выжили после пребывания 12 дней снаружи капсулы. Эти существа ведут свою родословную со времен кембрия, и они были свидетелями того, как гибли динозавры. Похоже, что они переживут всех других обитателей Земли.

Компьютерная модель трех разрушительных сценариев (падение астероида, вспышка сверхновой и мощная волна гамма-излучения», сделанная специалистами Гарварда и Оксфорда, показала, что тихоходки переживут все – пока Солнце не сожжет Землю.

Зачастую эти мелкие существа живут в воде, некоторые виды – во мхах и лишайниках, поэтому их называют также «водный медведь» и «мховный поросенок». Они считаются невероятными пожирателями.
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