Бренд роскошных телефонов Vertu мертв

Фото: AmericaRU.com
Телефоны Vertu продавались по 11 тысяч долларов в бутиках наравне в дорогими часами и украшениями. Модели были оснащены инкрустацией из драгоценных металлов и кожи ручной работы. Также эти телефоны были оснащены особым шифром для зашиты данных, поэтому их части использовали знаменитости и дипломаты.
История Vertu определяется эрой до и после iPhone. После того, как смартфон Apple начал свое восхождение к вершине успеха, роскошь стала менее важной, чем удобство использования. Целевая аудитория Vertu быстро сократилась за последнее десятилетие.
Компания начинает процесс ликвидации. В ближайшее время сократят 200 работников.ее нынешний владелец, «турецкий эмигрант в Париже» по имени Хакан Узан, хотел вывести компанию из банкротства с выплатой в 1,9 миллиона фунтов стерлингов против дефицита в размере 128 миллионов фунтов стерлингов. Кредиторы отказались от предложения. Узан говорит, что он будет поддерживать бренд и технологию и хочет перестроить компанию, однако это компанию не спасло.
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