Бренд роскошных телефонов Vertu мертв

14 июля 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Компания Vertu, основанная Nokia в 1998 году, должна была стать главным производителем роскошных мобильных телефонов в мире для звезд и политиков. Несколько десятков лет бренду удавалось удерживать успех, однако сегодня он мертв.Телефоны Vertu продавались по 11 тысяч долларов в бутиках наравне в дорогими часами и украшениями. Модели были оснащены инкрустацией из драгоценных металлов и кожи ручной работы. Также эти телефоны были оснащены особым шифром для зашиты данных, поэтому их части использовали знаменитости и дипломаты.История Vertu определяется эрой до и после iPhone. После того, как смартфон Apple начал свое восхождение к вершине успеха, роскошь стала менее важной, чем удобство использования. Целевая аудитория Vertu быстро сократилась за последнее десятилетие.Компания начинает процесс ликвидации. В ближайшее время сократят 200 работников.ее нынешний владелец, «турецкий эмигрант в Париже» по имени Хакан Узан, хотел вывести компанию из банкротства с выплатой в 1,9 миллиона фунтов стерлингов против дефицита в размере 128 миллионов фунтов стерлингов. Кредиторы отказались от предложения. Узан говорит, что он будет поддерживать бренд и технологию и хочет перестроить компанию, однако это компанию не спасло.