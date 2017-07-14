На съемках «Ходячих мертвецов» погиб каскадер

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Производство сериала проходит в Атланте, штат Джорджия. Один из каскадеров шоу Джон Бернекер(John Bernecker) скончался, получив тяжелую травму.
Джон Бернекер также работал над фильмами «Прочь», «Форсаж», «Логан» и «Зеленый фонарь». Он репетировал сцену боя, которая должна была закончиться падением, потерял равновесие и упал на бетонный пол с высоты 10 метров. Он получил травму головы, несовместимую в жизнью. Каскадер был доставлен в Медицинский центр Атланты, где его признали мертвым.
AMC прекращает производство «Ходячих мертвецов» на неопределенный срок.
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