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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесНа съемках Ходячих мертвецов погиб каскадер
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На съемках «Ходячих мертвецов» погиб каскадер


На съемках Ходячих мертвецов погиб каскадер
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
В результате падения с 10-метровой высоты погиб каскадер на съемках 8 сезона сериала «Ходячие мертвецы».

Производство сериала проходит в Атланте, штат Джорджия. Один из каскадеров шоу Джон Бернекер(John Bernecker) скончался, получив тяжелую травму.

Джон Бернекер также работал над фильмами «Прочь», «Форсаж», «Логан» и «Зеленый фонарь». Он репетировал сцену боя, которая должна была закончиться падением, потерял равновесие и упал на бетонный пол с высоты 10 метров. Он получил травму головы, несовместимую в жизнью. Каскадер был доставлен в Медицинский центр Атланты, где его признали мертвым.

AMC прекращает производство «Ходячих мертвецов» на неопределенный срок.
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