Сестры погибли при просмотре телевизора, когда машина врезалась в их дом на большой скорости

Фото: AmericaRU.com
Семнадцатилетняя Хейли (Haleigh) и 9-летняя Кэлли Фуллертон (Callie Fullerton) смотрели телевизор в гостиной дом. Около половины десятого вечера в четверг, 13 июля, автомобиль на большой скорости протаранил стену дома. Девочки погибли при столкновении. Пока неясна причина, почему водитель-подросток потеряла управление машиной и врезалась в дом, расположенный в 30 метрах от дороги. Первоначально девушке выдвинуто обвинение в преступной халатности, которая привела к смерти. Если выяснится, что она была пьяна или принимала наркотики, ее ждет более суровое наказание.
Мать девочек Бриджит Фуллертон также пострадала во время аварии. Ее отправили в больницу Индианаполиса. Третий ребенок Бриджит был на втором этаже, он не получил никаких травм. В машине находилось три пассажира, они получили незначительные ранения.
Дом получил серьезные ущерб, местная община собирает средства на восстановление.
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