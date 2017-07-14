Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:45 am | Чикаго 4:45 am | Сан-Франциско 2:45 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыСестры погибли при просмотре телевизора, когда машина врезалась в их дом на большой скорости
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Сестры погибли при просмотре телевизора, когда машина врезалась в их дом на большой скорости


Сестры погибли при просмотре телевизора, когда машина врезалась в их дом на большой скорости
Фото: AmericaRU.com
В Индиане две сестры погибли во время просмотра телевизора, потому что в их дом на скорости 100 километров в час врезался автомобиль. Водитель, 17-летняя девушка, была арестована на месте.

Семнадцатилетняя Хейли (Haleigh) и 9-летняя Кэлли Фуллертон (Callie Fullerton) смотрели телевизор в гостиной дом. Около половины десятого вечера в четверг, 13 июля, автомобиль на большой скорости протаранил стену дома. Девочки погибли при столкновении. Пока неясна причина, почему водитель-подросток потеряла управление машиной и врезалась в дом, расположенный в 30 метрах от дороги. Первоначально девушке выдвинуто обвинение в преступной халатности, которая привела к смерти. Если выяснится, что она была пьяна или принимала наркотики, ее ждет более суровое наказание.

Мать девочек Бриджит Фуллертон также пострадала во время аварии. Ее отправили в больницу Индианаполиса. Третий ребенок Бриджит был на втором этаже, он не получил никаких травм. В машине находилось три пассажира, они получили незначительные ранения.

Дом получил серьезные ущерб, местная община собирает средства на восстановление.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115501
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Внутренние отделочные работы Внутренние отделочные работы
Раздел: Услуги
Страхование в США, финансирование. Miami Страхование в США, финансирование. Miami
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Квартиры - продам
Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000 Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus