Сестры погибли при просмотре телевизора, когда машина врезалась в их дом на большой скорости

14 июля 2017 года, 14:05

Фото: AmericaRU.com

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В Индиане две сестры погибли во время просмотра телевизора, потому что в их дом на скорости 100 километров в час врезался автомобиль. Водитель, 17-летняя девушка, была арестована на месте.Семнадцатилетняя Хейли (Haleigh) и 9-летняя Кэлли Фуллертон (Callie Fullerton) смотрели телевизор в гостиной дом. Около половины десятого вечера в четверг, 13 июля, автомобиль на большой скорости протаранил стену дома. Девочки погибли при столкновении. Пока неясна причина, почему водитель-подросток потеряла управление машиной и врезалась в дом, расположенный в 30 метрах от дороги. Первоначально девушке выдвинуто обвинение в преступной халатности, которая привела к смерти. Если выяснится, что она была пьяна или принимала наркотики, ее ждет более суровое наказание.Мать девочек Бриджит Фуллертон также пострадала во время аварии. Ее отправили в больницу Индианаполиса. Третий ребенок Бриджит был на втором этаже, он не получил никаких травм. В машине находилось три пассажира, они получили незначительные ранения.Дом получил серьезные ущерб, местная община собирает средства на восстановление.