Подростки арестованы за сексуальное насилие, которое в Facebook показали тысячам людей

14 июля 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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Трое подростков из Миссисипи арестованы по обвинению в похищении и сексуальном нападении, которые были показаны в Facebook Live. Видео посмотрели тысячи людей.Эззи Джонсон, Хейли Хадсон и Букер Кадари отправлены в тюрьму округа Харрисон. Полиция обнаружила видео, в котором зафиксировано предполагаемое сексуальное насилие, размещенное в потоке Facebook Live.Видео начинается в ванной комнате с мужчиной, требующим орального секса от женщины. Другие в фоновом режиме также требуют, чтобы женщина выполнила половой акт. Подростки говорили, что жертва не может уйти, пока не выполнит требования.Хейли Алексис Хадсон (Haleigh Alexis Hudson) сдалась полиции, ей определен залог в размере 400 тысяч долларов. Эззи Джонсон и Кадари Фабьен Букер были арестованы позднее. Их жертвой предположительно стала 23-летняя женщина. Инцидент произошел в доме Хадсон.По данным New York Post, видео было удалено с сайта социальной сети, но было перепощено более 1500 раз, количество просмотров достигло 84 000.