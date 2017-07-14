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Подростки арестованы за сексуальное насилие, которое в Facebook показали тысячам людей


Подростки арестованы за сексуальное насилие, которое в Facebook показали тысячам людей
Фото: AmericaRU.com
Трое подростков из Миссисипи арестованы по обвинению в похищении и сексуальном нападении, которые были показаны в Facebook Live. Видео посмотрели тысячи людей.

Эззи Джонсон, Хейли Хадсон и Букер Кадари отправлены в тюрьму округа Харрисон. Полиция обнаружила видео, в котором зафиксировано предполагаемое сексуальное насилие, размещенное в потоке Facebook Live.
Видео начинается в ванной комнате с мужчиной, требующим орального секса от женщины. Другие в фоновом режиме также требуют, чтобы женщина выполнила половой акт. Подростки говорили, что жертва не может уйти, пока не выполнит требования.

Хейли Алексис Хадсон (Haleigh Alexis Hudson) сдалась полиции, ей определен залог в размере 400 тысяч долларов. Эззи Джонсон и Кадари Фабьен Букер были арестованы позднее. Их жертвой предположительно стала 23-летняя женщина. Инцидент произошел в доме Хадсон.

По данным New York Post, видео было удалено с сайта социальной сети, но было перепощено более 1500 раз, количество просмотров достигло 84 000.
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