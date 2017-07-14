Грузовик с угрем стал причиной огромной пробки в Орегоне

14 июля 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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На шоссе 101 в Орегоне несколько автомобилей столкнулись, став начало гигантской пробки на дороге. В аварию попал грузовик, перевозивший угрей, и в результате на трассе оказалось разбросано 13 контейнеров этих морских обитателей – каждый весом по 3 тонны.Водитель грузовика, в котором перевозились угри, столкнулся с четырьмя другими авто. В результате трейлер перевернулся, и из поврежденных контейнеров начали вываливаться угри.Один из водителей, вовлеченных в аварию, получил незначительную травму. Дорога была очищена для движения лишь спустя несколько часов. Фотографии аварии показывают, что сотни живых угрей скользят в жидкости прямо на дороге.«Когда угри попадают в стресс, они начинают выделять слизь. Вся дорога была залита такой слизью и копошашимися в ней угрями», - говорится заявлении полиции штата Орегон. Чтобы убрать угрей с дороги, спасатели привлекли спецтехнику.