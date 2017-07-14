Американец из Пенсильвании признался в убийстве четырех пропавших мужчин

14 июля 2017 года, 12:50

Фото: AmericaRU.com

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Поиски четырех исчезнувших молодых парней завершились после того, как останки одного из них были обнаружены в общей могиле на частной ферме. Тела остальных могут также быть в той могиле, но пока это не подтверждается. Житель Пенсильвании признался в убийстве пропавшей четверки.Томас Мео, Дин Финокчаро, Джими Патрик и Марк Стерджис были зарыты на кукурузном поле. Сын владельца фермы, 20-летний Космо ДиНардо (Cosmo DiNardo), которого связали с исчезновением четырех мужчин, признался в убийствах. По соглашению с прокурором ДиНардо получит в обмен на признание пожизненный срок вместо смертной казни.ДиНардо попался, пытаясь продать автомобиль, принадлежавший одному из пропавших мужчин. Полиция и ФБР обыскали ферму его родителей и обнаружили захоронение в кукурузном поле на глубине 4 метров. Среди человеческих останков, зарытых там, было найдено тело Дина Финокчаро. Остальные похороненные там – предположительно остальные жертвы, но экспертиза должна подтвердить это предположение.У ДиНардо была история тяжелого психического заболевания, он был переведен в психиатрическое учреждение после стрельбы из дробовика.