В макаронах и сыре нашли вредные химические вещества

Фото: AmericaRU.com
Два миллиона коробок с макаронами и сыром ежедневно продаются в Соединенных Штатах. Одно из самых любимых угощений американцев оказалось заражено вредными химическими соединениями.
Лабораторные тесты 10 различных сортов макарон и сыров выявили токсичные промышленные химические вещества, известные как фталаты. Это гормональные препараты, которые могут влиять на развитие мозга и изменять функцию щитовидной железы и половые гормоны. DEHP, который является самым широко запрещенным фталатом по всему миру, был обнаружен во всех 10 тестируемых образцах.
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