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В макаронах и сыре нашли вредные химические вещества


В макаронах и сыре нашли вредные химические вещества
Фото: AmericaRU.com
Компания McDonald`s собирается провести дополнительные тесты своего меню, поскольку в макаронах и сыре, которые продаются по всей Америке, нашли вредные химикаты.

Два миллиона коробок с макаронами и сыром ежедневно продаются в Соединенных Штатах. Одно из самых любимых угощений американцев оказалось заражено вредными химическими соединениями.

Лабораторные тесты 10 различных сортов макарон и сыров выявили токсичные промышленные химические вещества, известные как фталаты. Это гормональные препараты, которые могут влиять на развитие мозга и изменять функцию щитовидной железы и половые гормоны. DEHP, который является самым широко запрещенным фталатом по всему миру, был обнаружен во всех 10 тестируемых образцах.
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