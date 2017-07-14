Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:15 am | Чикаго 3:15 am | Сан-Франциско 1:15 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Нью-Йорке женщину ограбили и изнасиловали после выхода из церкви
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Нью-Йорке женщину ограбили и изнасиловали после выхода из церкви


В Нью-Йорке женщину ограбили и изнасиловали после выхода из церкви
Фото: AmericaRU.com
По словам сотрудников правоохранительных органов, в Квинсе, районе Нью-Йорка, прихожане церкви пришли на помощь женщине, которая была ограблена и подверглась сексуальному насилию на улице возле храма.

CBS New York сообщает, что полиция допросила трех человек в связи с нападением. «Они должны быть готовы к тому, что Бог накажет их. Я в этом уверен. Никто, причиняя зло, не остается безнаказанным. Особенно когда дело касается женщины», - сказал пастор Кехинде Ойетунде (Kehinde Oyetunde).

Инцидент произошел во вторник, когда 50-летняя женщина покинула магазин при церкви. К ней подошли двое мужчин с пистолетом, а за ними еще трое. Она была вынуждена снять одежду, после чего подвергалась сексуальному насилию и была ограблена. У нее украли кредитную карту и телефон. Во время изнасилования женщина кричала, что ВИЧ-позитивна, но это не отпугнуло преступников.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115491
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Услуги
Старинная магия - гадание - помощь Старинная магия - гадание - помощь
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500. Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500.
Раздел: Животные
Продаются милые персидские котята персикового окраса Продаются милые персидские котята персикового окраса
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus