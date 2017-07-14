В Нью-Йорке женщину ограбили и изнасиловали после выхода из церкви

Фото: AmericaRU.com
CBS New York сообщает, что полиция допросила трех человек в связи с нападением. «Они должны быть готовы к тому, что Бог накажет их. Я в этом уверен. Никто, причиняя зло, не остается безнаказанным. Особенно когда дело касается женщины», - сказал пастор Кехинде Ойетунде (Kehinde Oyetunde).
Инцидент произошел во вторник, когда 50-летняя женщина покинула магазин при церкви. К ней подошли двое мужчин с пистолетом, а за ними еще трое. Она была вынуждена снять одежду, после чего подвергалась сексуальному насилию и была ограблена. У нее украли кредитную карту и телефон. Во время изнасилования женщина кричала, что ВИЧ-позитивна, но это не отпугнуло преступников.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- В Пенсильвании произошло более 60 случаев передозировки синтетической марихуаной →
- Хакеры снова украли данные кредитных карт постояльцев отелей Трампа →
- В Северной Каролине полицейского обвиняют в убийстве пешехода →
- Теперь «голубой кит» забирает жизни американских детей →
- Федеральнй суд США рассматривает дело об авторских права на селфи обезьяны →
- В Пенсильвании нашли останки, включая тело одного четырех пропавших без вести мужчин →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115491
http://www.americaru.com/news/115491