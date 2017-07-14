В Нью-Йорке женщину ограбили и изнасиловали после выхода из церкви

14 июля 2017 года, 10:58

Фото: AmericaRU.com

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По словам сотрудников правоохранительных органов, в Квинсе, районе Нью-Йорка, прихожане церкви пришли на помощь женщине, которая была ограблена и подверглась сексуальному насилию на улице возле храма.CBS New York сообщает, что полиция допросила трех человек в связи с нападением. «Они должны быть готовы к тому, что Бог накажет их. Я в этом уверен. Никто, причиняя зло, не остается безнаказанным. Особенно когда дело касается женщины», - сказал пастор Кехинде Ойетунде (Kehinde Oyetunde).Инцидент произошел во вторник, когда 50-летняя женщина покинула магазин при церкви. К ней подошли двое мужчин с пистолетом, а за ними еще трое. Она была вынуждена снять одежду, после чего подвергалась сексуальному насилию и была ограблена. У нее украли кредитную карту и телефон. Во время изнасилования женщина кричала, что ВИЧ-позитивна, но это не отпугнуло преступников.