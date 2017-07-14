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Астрономы нашли самую маленькую звезду


Астрономы нашли самую маленькую звезду
Фото: AmericaRU.com
Исследователи обнаружили самую маленькую звезду во Вселенной. Она немного больше Сатурна и примерно в 2-3 тысячи раз уступает в яркости Солнцу.

Кажется, что найти звезды не составляет труда – каждую ночь на небе можно увидеть некоторую часть из них. Но не все звезды так легко рассмотреть. В 600 световых годах от Земли прячется звезда EBLM J0555-57Ab, которая настолько трудноразличима, что астрономы считают, что это, пожалуй, самая маленькая, которую они когда-либо видели или найдут.

Специалисты Института астрономии при Университете Кембриджа увидели 57Ab во время поиска экзопланет и приняли ее за планету. Но, изучив ее массу, определили, что 57Ab на самом деле звезда, которая является частью так называемой двойной звездной системы, где две звезды вращаются вокруг друг друга. Слабо светящееся небесное тело лишь немного больше нашей планеты Сатурн, но в 85 раз тяжелее Юпитера, а ее притяжение в 300 раз больше гравитации Земли. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Astronomy & Astrophysics».
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