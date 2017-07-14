Изменение в рационе может снизить риск смертности

14 июля 2017 года, 10:13

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115487

Новое исследование показало, что никогда не бывает слишком поздно для изменения рациона, которое позволит улучшить здоровье.По словам специалистов Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс, люди, которые начали есть больше здоровой пищи, такой как цельные зерна, фрукты, овощи и рыба, смогли значительно снизить риск смерти всего за 8 лет. «Наше исследование показывает, что даже незначительные улучшения в рационе могут существенно повлиять на риск смерти, и наоборот, ухудшение качества диеты может увеличить риск. Кроме того, результаты подчеркивают важность следования здоровому питанию в течение длительного времени для снижения риска», - говорит ведущий автор исследования Мерседес Сотос-Прието (Mercedes Sotos-Prieto). Наиболее полезными рационами питания считаются средиземноморская диета и диетологический подход к лечению артериальной гипертензии.Результаты исследования были опубликованы в журнале «New England Journal of Medicine».