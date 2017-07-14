Изменение в рационе может снизить риск смертности

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По словам специалистов Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс, люди, которые начали есть больше здоровой пищи, такой как цельные зерна, фрукты, овощи и рыба, смогли значительно снизить риск смерти всего за 8 лет. «Наше исследование показывает, что даже незначительные улучшения в рационе могут существенно повлиять на риск смерти, и наоборот, ухудшение качества диеты может увеличить риск. Кроме того, результаты подчеркивают важность следования здоровому питанию в течение длительного времени для снижения риска», - говорит ведущий автор исследования Мерседес Сотос-Прието (Mercedes Sotos-Prieto). Наиболее полезными рационами питания считаются средиземноморская диета и диетологический подход к лечению артериальной гипертензии.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «New England Journal of Medicine».
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