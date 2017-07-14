Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:15 am | Чикаго 3:15 am | Сан-Франциско 1:15 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Пенсильвании произошло более 60 случаев передозировки синтетической марихуаной
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Пенсильвании произошло более 60 случаев передозировки синтетической марихуаной


В Пенсильвании произошло более 60 случаев передозировки синтетической марихуаной
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов города Ланкастер, штат Пенсильвания, сообщили, что на выходных произошло более 60 случаев передозировки синтетической марихуаной.

Исполнительный директор Lancaster Emergency Medical Services Боб Мэй (Bob May) рассказал, что в период с пятницы до понедельника должностные лица получили 65 звонков с сообщениями о передозировке. Коронер округа Ланкастер говорит, что ни одна из передозировок не была смертельной.
Синтетическая марихуана, часто продаваемая как К2, представляет собой галлюциноген, который может повысить кровяное давление и вызвать снижение кровоснабжения сердца. Национальный институт злоупотребления наркотиками сообщает, что химическое вещество может вызвать повреждение почек и судороги. В окружной прокуратуре отметили, что те, кто употребляет препарат, могут стать неспокойными и агрессивными.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115485
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Автомобили
INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito) INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito)
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Раздел: Квартиры - сдам
квартира от собственника, без комиссии квартира от собственника, без комиссии
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus