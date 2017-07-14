В Пенсильвании произошло более 60 случаев передозировки синтетической марихуаной

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Исполнительный директор Lancaster Emergency Medical Services Боб Мэй (Bob May) рассказал, что в период с пятницы до понедельника должностные лица получили 65 звонков с сообщениями о передозировке. Коронер округа Ланкастер говорит, что ни одна из передозировок не была смертельной.
Синтетическая марихуана, часто продаваемая как К2, представляет собой галлюциноген, который может повысить кровяное давление и вызвать снижение кровоснабжения сердца. Национальный институт злоупотребления наркотиками сообщает, что химическое вещество может вызвать повреждение почек и судороги. В окружной прокуратуре отметили, что те, кто употребляет препарат, могут стать неспокойными и агрессивными.
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