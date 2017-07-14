Игры, тренирующие мозг, не эффективнее обычных видеоигр

Фото: AmericaRU.com
Исследователи проанализировали данные 128 молодых людей, которые были рандомизированы для игры в «Lumosity» или обычные компьютерные видеоигры. Разработчик Lumosity утверждает, что игра может улучшить когнитивные функции людей, такие как память, внимание и способность решать задачу. Программа корректирует сложность игры в зависимости от результатов людей. Видеоигры, напротив, не предназначены для улучшения когнитивных навыков.
Исследование специалистов Университета Пенсильвании показало, что люди, играющие в игры «Lumosity», стали лучше играть, но результат стандартных тестов на когнитивные функции остался прежним, как и у тех, кто играл в видеоигры. Участники, которые играли в игры «Lumosity», также не демонстрировали различий в активности мозга во время принятия решения, и они не были менее склонны принимать рискованные или импульсивные решения по сравнению с теми, кто играл в видеоигры.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Neuroscience».
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