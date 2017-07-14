Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:15 am | Чикаго 3:15 am | Сан-Франциско 1:15 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессИгры, тренирующие мозг, не эффективнее обычных видеоигр
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Игры, тренирующие мозг, не эффективнее обычных видеоигр


Игры, тренирующие мозг, не эффективнее обычных видеоигр
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование предполагает, что игры для тренировки мозга, такие как приложение «Lumosity», не улучшают мышление людей и не помогают им принимать «умные» решения.

Исследователи проанализировали данные 128 молодых людей, которые были рандомизированы для игры в «Lumosity» или обычные компьютерные видеоигры. Разработчик Lumosity утверждает, что игра может улучшить когнитивные функции людей, такие как память, внимание и способность решать задачу. Программа корректирует сложность игры в зависимости от результатов людей. Видеоигры, напротив, не предназначены для улучшения когнитивных навыков.

Исследование специалистов Университета Пенсильвании показало, что люди, играющие в игры «Lumosity», стали лучше играть, но результат стандартных тестов на когнитивные функции остался прежним, как и у тех, кто играл в видеоигры. Участники, которые играли в игры «Lumosity», также не демонстрировали различий в активности мозга во время принятия решения, и они не были менее склонны принимать рискованные или импульсивные решения по сравнению с теми, кто играл в видеоигры.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Neuroscience».
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115483
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd
Раздел: Барахолка
Распродажа хорошей мебели Распродажа хорошей мебели
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus