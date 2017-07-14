Пожилые люди, страдающие ожирением, получат пользу от физической активности в умеренном темпе

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Специалисты медицинского центра Уэйк Форест Баптист обнаружили, что ожирение, в том числе и абдоминальное, тесно связано с развитием нарушения способности к передвижению, а также невозможностью ходить на расстояния более километра без отдыха. «Наличие серьезного нарушения способности передвижения может действительно повлиять на качество жизни, но мы показали, что физические нагрузки умеренной интенсивности являются безопасным и эффективным способом снижения этого риска даже у людей с тяжелым ожирением», - отметили ученые.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Obesity».
В Соединенных Штатах ожирение затрагивает почти 13 миллионов взрослых в возрасте от 65 лет и старше. Предыдущие эксперименты показали, что состояние может уменьшить положительное влияние физической активности на способность к передвижению.
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