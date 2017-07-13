Безопасно ли есть сырые яйца?

13 июля 2017 года, 19:42

Фото: AmericaRU.com

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Боксер Рокки Бальбоа, герой Сильвестра Сталлоне, завтракал граненым стаканом сырых яиц. Однако существуют и предупреждения о том, что употребление яиц в сыром виде может оказать смертельной ловушкой. Так кто же прав?Правда, как всегда, где-то посередине. На самом деле в процессе приготовления разрушается крошечное количество некоторых витаминов и минералов, содержащихся в яйцах. Сырые яйца имеют большее количество витаминов B (например, витамин B6 и фолиевая кислота), витамина E, лютеина и зеаксантина. Но разница настолько мала, что в принципе незначительна, говорит Алисса Румси, автор «Three Steps to a Healthier You». Например: вы получите 0,085 микрограмм витамина B6 и 146,9 миллиграмм холина из сырого яйца, и 0,072 микрограмма витамина B6 и 117 миллиграмм холина из приготовленного.Согласно данным исследования, опубликованного в журнале «Journal of Nutrition», организм способен усвоить около 50 процентов белка из сырого яйца по сравнению с 91 процентом белка из вареного. Это происходит потому, что температура меняет структуру белковых молекул яиц таким образом, что делает их более удобными для переваривания. Однако сырые яйца могут содержать сальмонеллу, тип бактерий, который ежегодно ответственный за миллион случаев пищевого отравления.