Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:15 pm | Чикаго 12:15 pm | Сан-Франциско 10:15 am
Главная страница → Раздел: АналитикаРак диагностируется чаще, чем регистрируются браки
Аналитика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Рак диагностируется чаще, чем регистрируются браки


Рак диагностируется чаще, чем регистрируются браки
Фото: AmericaRU.com
Благотворительная организация по борьбе с раком в Великобритании сообщает, что в настоящее время рак диагностируется чаще, чем регистрируются браки, рождаются первые дети или студенты получают степень бакалавра в университете.

Доклад совпал с проведением рекламной кампанией, которая призвана уменьшить страх, связанный с постановкой диагноза рака, и обеспечить поддержку больным. «Говорят, что рак меняет жизнь. По мере того, как у все большего количества людей диагностируется болезнь, важно, чтобы все были лучше информированы о том, чего ожидать, если однажды мы получим эту шокирующую новость», - заявила Линда Томас (Lynda Thomas), исполнительный директор Macmillan Cancer Support заявила поддержки рака Макмиллана.

В 2015 году у около 360 тысяч человек в Великобритании диагностировали рак. Оценки показывают, что эта цифра уже увеличилась. Около 35 процентов случаев рака диагностируются у людей моложе 65 лет, в том числе у более 2 тысяч детей и подростков ежегодно. Кроме того, каждый год диагностируют на 70 тысяч больше новых случаев рака, чем регистраций брака. Было зарегистрировано на 50 тысяч больше новых случаев заболевания, чем новорожденных или молодых людей, получивших дипломы бакалавра.
Читайте также последние новости раздела "Аналитика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115477
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus