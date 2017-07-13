Рак диагностируется чаще, чем регистрируются браки

Фото: AmericaRU.com
Доклад совпал с проведением рекламной кампанией, которая призвана уменьшить страх, связанный с постановкой диагноза рака, и обеспечить поддержку больным. «Говорят, что рак меняет жизнь. По мере того, как у все большего количества людей диагностируется болезнь, важно, чтобы все были лучше информированы о том, чего ожидать, если однажды мы получим эту шокирующую новость», - заявила Линда Томас (Lynda Thomas), исполнительный директор Macmillan Cancer Support заявила поддержки рака Макмиллана.
В 2015 году у около 360 тысяч человек в Великобритании диагностировали рак. Оценки показывают, что эта цифра уже увеличилась. Около 35 процентов случаев рака диагностируются у людей моложе 65 лет, в том числе у более 2 тысяч детей и подростков ежегодно. Кроме того, каждый год диагностируют на 70 тысяч больше новых случаев рака, чем регистраций брака. Было зарегистрировано на 50 тысяч больше новых случаев заболевания, чем новорожденных или молодых людей, получивших дипломы бакалавра.
Читайте также последние новости раздела "Аналитика":
- Огромному числу детей грозит «токсичный стресс» →
- Уровень рождаемости в США достиг исторического минимума →
- О половине преступлений, совершенных на почве ненависти, не сообщают в полицию →
- В каких штатах живут самые толстые домашние животные? →
- С приходом Трампа к власти положительное отношение мира к США изменилось →
- Легализация марихуаны привела к увеличению ДТП →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115477
http://www.americaru.com/news/115477