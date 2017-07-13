13 июля 2017 года, 19:20

Фото: AmericaRU.com

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Благотворительная организация по борьбе с раком в Великобритании сообщает, что в настоящее время рак диагностируется чаще, чем регистрируются браки, рождаются первые дети или студенты получают степень бакалавра в университете.Доклад совпал с проведением рекламной кампанией, которая призвана уменьшить страх, связанный с постановкой диагноза рака, и обеспечить поддержку больным. «Говорят, что рак меняет жизнь. По мере того, как у все большего количества людей диагностируется болезнь, важно, чтобы все были лучше информированы о том, чего ожидать, если однажды мы получим эту шокирующую новость», - заявила Линда Томас (Lynda Thomas), исполнительный директор Macmillan Cancer Support заявила поддержки рака Макмиллана.В 2015 году у около 360 тысяч человек в Великобритании диагностировали рак. Оценки показывают, что эта цифра уже увеличилась. Около 35 процентов случаев рака диагностируются у людей моложе 65 лет, в том числе у более 2 тысяч детей и подростков ежегодно. Кроме того, каждый год диагностируют на 70 тысяч больше новых случаев рака, чем регистраций брака. Было зарегистрировано на 50 тысяч больше новых случаев заболевания, чем новорожденных или молодых людей, получивших дипломы бакалавра.