Хакеры снова украли данные кредитных карт постояльцев отелей Трампа

13 июля 2017 года, 18:59

Фото: AmericaRU.com

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Большую часть прошлого президент Дональд Трамп (Donald Trump) говорил о хакерах, которые крадут электронные письма по политическим мотивам. Однако на сеть гостиниц Trump Hotels напали хакеры другого типа.С прошлого лета хакеры взломали систему бронирования заказов в 14 отелях Trump Hotels, начиная от Вашингтона, округ Колумбия, до Шотландии, Канады и Бразилии. Но большинство нападений были сосредоточены в ноябре - месяц, когда Трамп был избран президентом. Например, Trump International Hotel в Вашингтоне, округ Колумбия, был взломан 7 ноября - накануне выборов.Проблемы начались прошлым летом в Trump Soho Hotel в Нью-Йорке и проявлялись в разных гостиницах до начала марта этого года. В заявлении говорилось, что целью является Sabre Hospitality Solutions, которая предоставляет услуги бронирования Trump Hotels. Хакеры смогли получить не только номера кредитных карт и сроки их действия, но также имена, адреса и номера телефонов постояльцев.