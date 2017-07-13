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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеОжирение связано с ходьбой по городу и полом
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Ожирение связано с ходьбой по городу и полом


Ожирение связано с ходьбой по городу и полом
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что неравномерность уровней физической активности, которая отражает большую разницу между самыми ленивыми и самыми активными, тесно связана с распространенностью ожирения.

В эксперименте были проанализированы данные более 700 тысяч жителей более 100 стран. Ученые утверждают, что среднее количество шагов в день является более надежным прогностическим фактором ожирения. Кроме того, они обнаружили, что уровень активности связан с гендерными различиями. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature».

«В регионах с высоким уровнем неравномерности физической активности количество шагов, пройденное за день, является показателем здоровья», - говорит соавтор исследования Скотт Делп (Scott Delp) из Стэнфордского университетеа. Ученые отметили, что когда наблюдается неравномерность уровней физической активности, гораздо меньшее количество женщин занимается спортом. По результатам исследования, Соединенные Штаты заняли четвертое место, что представляет особый риск для женщин, которые ведут малоактивный образ жизни.
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