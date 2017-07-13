Джулианна Хаф раскрыла правду о свадьбе с Бруксом Лайком

13 июля 2017 года, 18:16

Фото: AmericaRU.com

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Джулианна Хаф (Julianne Hough) все еще находится на девятом небе от счастья. Судья шоу «Танцы со звездами» выставила в Instagram фотографию свадьбы с нападающим клуба НХЛ Бруксом Лайком (Brooks Laich) и воспользовались возможностью рассказать о своих чувствах к мужу.«В выходные дни мы с моим лучшим другом, любовью всей моей жизни и мужем собрали семью и близких друзей, чтобы провести время вместе и отпраздновать наш брак! Я так благодарна, что могу вечно быть с этим невероятно добрым, заботливым, сильным и смелым человеком. Я самая счастливая женщина в мире, потому я твоя жена! Это действительно было особенное время в нашей жизни", - написала 27-летняя актриса и танцовщица.Пара начала встречаться в августе 2015 года после почти двух лет знакомства. В августе звезда «Тихой гавани» получила от хоккеиста предложение руки и сердца. «Мы стояли на палубе, наблюдая за закатом солнца над озером, и слушали любимые песни. Даже на секунду я не ожидала, что это скоро станет одним из самых значимых моментов в нашей жизни. Я была настолько ошеломлена, когда Брукс опустился на одно колено! Это было похоже на прилив тепла, и волна неконтролируемых эмоций охватила мое тело», - рассказала она.