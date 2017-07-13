Американская компания планирует к 2020 году разрабатывать Луну

13 июля 2017 года, 17:57

Фото: AmericaRU.com

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В течение многих лет частная компания Moon Express заявляла о своих амбициях относительно создания бизнеса на спутнике Земли, но подробностей не предоставляла. После нескольких лет она рассказала о том, как планирует достичь своих целей - по-видимому, она нацелена на создание станции.Как передает Ars Technica, к 2020 году компания планирует отправить на Луну несколько миссий. В течение трех лет будут отправлены три миссии – «Lunar Scout» «Lunar Outpost» и «Harvest Moon». Первая миссия готовится к запуску в конце этого года. Космический корабль MX-1 будет запущен в ракете-носителе на борту Electron Rocketlab. Последующие миссии запланированы на 2019 и 2020 год, когда компания надеется начать возвращение образцов лунной породы на Землю.Moon Express будет специализироваться на добыче железной руды, драгоценных металлов, и, возможно, воды, которую космические энтузиасты заинтересованы превратить в ракетное топливо. Moon Express заинтересована в том, чтобы превратить это ракетное топливо в деньги.