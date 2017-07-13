Плохой сон может быть способом эволюционного выживания

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Новое исследование, проведенное на современных охотниках-собирателях из северной Танзании, которые до сих пор живут группами, показало, что возрастные различия привычек сна устроены с таким расчетом, что, ночью бодрствует, как минимум, один человек. Ученые предположили, что древние предки, защищающие людей от хищников, скрывавшихся в темноте.
«Идея заключается в том, что есть преимущество жизни с бабушкой и дедушкой», - сказал соавтор исследования Дэвид Самсон (David Samson) из Университета Дьюка. Хадза живут в группах от 20 до 30 человек и следуют дневным и ночным циклам, как это делали люди за сотни тысяч лет до развития сельского хозяйства. «Они такие же современные, как вы и я. Но они не знают, что такое искусственное освещения, спят на земле, живут охотой и собирательством. Они следуют ритмам смены дня и ночи, как это делали наши предки до того», - говорит соавтор эксперимента Алисса Криттенден (Alyssa Crittenden) из Университета Невады в Лас-Вегасе.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Proceedings of the Royal Society B».
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