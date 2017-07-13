В Северной Каролине полицейского обвиняют в убийстве пешехода

13 июля 2017 года, 17:01

Фото: AmericaRU.com

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Сотруднику Департамента полиции Шарлотта-Мекленбург, штат Северная Каролина, было предъявлено обвинение в убийстве пешехода. Инцидент произошел, когда страж порядка находился при исполнении служебных обязанностей.На прошлой неделе 24-летний Филипп Баркер (Phillip Barker) сбил 28-летнего Джеймса Шорта (James Short). По данным департамента, Шорт пересекал улицу около 3 часов ночи в субботу, когда его сбил патрульный на служебной машине. Сообщается, что полицейский ехал на скорости 160 километров в час на участке, где допустима скорость, не превышающая 48 километров в час.Шорт, который отпраздновал свой день рождения за восемь дней до аварии, переходил дорогу на красный свет, когда попал в дорожно-транспортное происшествие. На момент происшествия в патрульной машине были включены мигалка и сирена. В настоящее время Баркера отправили в административный отпуск без сохранения зарплаты. Основной причиной аварии была признана скорость полицейского автомобиля.