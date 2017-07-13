Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:15 pm | Чикаго 12:15 pm | Сан-Франциско 10:15 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Северной Каролине полицейского обвиняют в убийстве пешехода
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Северной Каролине полицейского обвиняют в убийстве пешехода


В Северной Каролине полицейского обвиняют в убийстве пешехода
Фото: AmericaRU.com
Сотруднику Департамента полиции Шарлотта-Мекленбург, штат Северная Каролина, было предъявлено обвинение в убийстве пешехода. Инцидент произошел, когда страж порядка находился при исполнении служебных обязанностей.

На прошлой неделе 24-летний Филипп Баркер (Phillip Barker) сбил 28-летнего Джеймса Шорта (James Short). По данным департамента, Шорт пересекал улицу около 3 часов ночи в субботу, когда его сбил патрульный на служебной машине. Сообщается, что полицейский ехал на скорости 160 километров в час на участке, где допустима скорость, не превышающая 48 километров в час.

Шорт, который отпраздновал свой день рождения за восемь дней до аварии, переходил дорогу на красный свет, когда попал в дорожно-транспортное происшествие. На момент происшествия в патрульной машине были включены мигалка и сирена. В настоящее время Баркера отправили в административный отпуск без сохранения зарплаты. Основной причиной аварии была признана скорость полицейского автомобиля.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115465
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Квартиры - продам
310 000$ 95кв/м 310 000$ 95кв/м
Раздел: Ищу работу
Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus