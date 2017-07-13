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Главная страница → Раздел: В миреБывшего президента Бразилии приговорили к 10 годам тюремного заключения за коррупцию
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Бывшего президента Бразилии приговорили к 10 годам тюремного заключения за коррупцию


Бывшего президента Бразилии приговорили к 10 годам тюремного заключения за коррупцию
Фото: AmericaRU.com
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Luiz Inácio Lula da Silva) был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Суд приговорил политика, который на протяжении десятилетий обладал огромным влиянием в Латинской Америке, к 10 годам тюрьмы.

Силва, который занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год, обвиняется в том, что он и его жена незаконно получили около 1,1 миллиона долларов в виде квартиры, расположенной на берегу моря. Взамен, по данным прокуратуры, строительная компания смогла получить выгодные контракты с Petrobras, государственной нефтяной компанией.

«Это выходит далеко за пределы его личности и политической карьеры, которая серьезно пострадала. Это репутация Бразилии. Он был брендом. Брендом Бразилии», - сказал Кристофер Сабатини, исполнительный директор Global American, исследовательской группы в Нью-Йорке.
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