Бывшего президента Бразилии приговорили к 10 годам тюремного заключения за коррупцию

13 июля 2017 года, 16:40

Фото: AmericaRU.com

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Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Luiz Inácio Lula da Silva) был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Суд приговорил политика, который на протяжении десятилетий обладал огромным влиянием в Латинской Америке, к 10 годам тюрьмы.Силва, который занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год, обвиняется в том, что он и его жена незаконно получили около 1,1 миллиона долларов в виде квартиры, расположенной на берегу моря. Взамен, по данным прокуратуры, строительная компания смогла получить выгодные контракты с Petrobras, государственной нефтяной компанией.«Это выходит далеко за пределы его личности и политической карьеры, которая серьезно пострадала. Это репутация Бразилии. Он был брендом. Брендом Бразилии», - сказал Кристофер Сабатини, исполнительный директор Global American, исследовательской группы в Нью-Йорке.