Бывшего президента Бразилии приговорили к 10 годам тюремного заключения за коррупцию

Фото: AmericaRU.com
Силва, который занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год, обвиняется в том, что он и его жена незаконно получили около 1,1 миллиона долларов в виде квартиры, расположенной на берегу моря. Взамен, по данным прокуратуры, строительная компания смогла получить выгодные контракты с Petrobras, государственной нефтяной компанией.
«Это выходит далеко за пределы его личности и политической карьеры, которая серьезно пострадала. Это репутация Бразилии. Он был брендом. Брендом Бразилии», - сказал Кристофер Сабатини, исполнительный директор Global American, исследовательской группы в Нью-Йорке.
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