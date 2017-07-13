Домашняя пыль может быть причиной лишнего веса

Фото: AmericaRU.com
Ученые в эксперименте с мышами установили, что 7 из 11 образцов пыли заставили клетки жира расти. Девять из 11 образцов связаны в делением жировых клеток. Это может стать причиной лишнего веса.
Часть пылевых частиц представляет собой гормональные химические вещества, называемые эндокринными разрушителями. Они могут повредить репродуктивные системы, щитовидную железу, уровень метаболизма и сердце, а также вызвать рак.
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