Домашняя пыль может быть причиной лишнего веса

13 июля 2017 года, 15:15

Фото: AmericaRU.com

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Исследователи из университета Дьюка обнаружили связь между вездесущими частицами пыли, покрывающими наши столы, и ростом жировых клеток в наших телах.Ученые в эксперименте с мышами установили, что 7 из 11 образцов пыли заставили клетки жира расти. Девять из 11 образцов связаны в делением жировых клеток. Это может стать причиной лишнего веса.Часть пылевых частиц представляет собой гормональные химические вещества, называемые эндокринными разрушителями. Они могут повредить репродуктивные системы, щитовидную железу, уровень метаболизма и сердце, а также вызвать рак.