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Главная страница → Раздел: ПрогрессПоявились первые снимки Большого Красного Пятна, сделанные Juno с самого близкого расстояния
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Появились первые снимки Большого Красного Пятна, сделанные Juno с самого близкого расстояния


Появились первые снимки Большого Красного Пятна, сделанные Juno с самого близкого расстояния
Фото: AmericaRU.com
Около 48 часов назад космический зонд NASA Juno сделал первые снимки Большого Красного Пятна на Юпитере с самого близкого расстояния. Эксперты агентства выложили первые снимки с этого пролета, предлагая редкий взгляд на гигантский многовековой шторм газового гиганта.

Аппарат пролетел над Большим Красным Пятном на высоте 6 тысяч километров над атмосферой Юпитера. Сейчас ученые анализируют данные научных инструментов Juno о внутренней структуре шторма, скрытой плотными облаками планеты.
Во время пролета цветная камера JunoCam сделала серию снимки, параллельно семь научных приборов собирали всю возможную информацию о составе атмосферы и магнитном поле Юпитера. Фото обработаны и выложены в сеть.

Ядро пятна после обработки имеет темно-красный цвет – это вихрь особой плотности. Независимо от того, какая химия происходит в этих облаках, шторм становится краснее из-за УФ-излучения. В окружении ядра много пестрых структур, вихри двигаются против часовой стрелки.
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