Появились первые снимки Большого Красного Пятна, сделанные Juno с самого близкого расстояния

Фото: AmericaRU.com
Аппарат пролетел над Большим Красным Пятном на высоте 6 тысяч километров над атмосферой Юпитера. Сейчас ученые анализируют данные научных инструментов Juno о внутренней структуре шторма, скрытой плотными облаками планеты.
Во время пролета цветная камера JunoCam сделала серию снимки, параллельно семь научных приборов собирали всю возможную информацию о составе атмосферы и магнитном поле Юпитера. Фото обработаны и выложены в сеть.
Ядро пятна после обработки имеет темно-красный цвет – это вихрь особой плотности. Независимо от того, какая химия происходит в этих облаках, шторм становится краснее из-за УФ-излучения. В окружении ядра много пестрых структур, вихри двигаются против часовой стрелки.
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