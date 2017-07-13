Появились первые снимки Большого Красного Пятна, сделанные Juno с самого близкого расстояния

13 июля 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115459

Около 48 часов назад космический зонд NASA Juno сделал первые снимки Большого Красного Пятна на Юпитере с самого близкого расстояния. Эксперты агентства выложили первые снимки с этого пролета, предлагая редкий взгляд на гигантский многовековой шторм газового гиганта.Аппарат пролетел над Большим Красным Пятном на высоте 6 тысяч километров над атмосферой Юпитера. Сейчас ученые анализируют данные научных инструментов Juno о внутренней структуре шторма, скрытой плотными облаками планеты.Во время пролета цветная камера JunoCam сделала серию снимки, параллельно семь научных приборов собирали всю возможную информацию о составе атмосферы и магнитном поле Юпитера. Фото обработаны и выложены в сеть.Ядро пятна после обработки имеет темно-красный цвет – это вихрь особой плотности. Независимо от того, какая химия происходит в этих облаках, шторм становится краснее из-за УФ-излучения. В окружении ядра много пестрых структур, вихри двигаются против часовой стрелки.