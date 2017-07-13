Более 44 миллионов американцев имеют сторонние схемы заработка

13 июля 2017 года, 13:35

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование Bankrate показало, что огромное количество молодых американцев, особенно представителей поколения «тысячелетников» вынуждены прибегать к дополнительным схемам, чтобы заработать деньги на жизнь. Порядка 44 миллионов американцев имеют дополнительные источники дохода.Порядка 86% опрошенных американцев говорят, что вынуждены искать дополнительный заработок. Зачастую этом американцы в возрасте 18-26 лет. Поскольку они только начинают свою карьеру, их оклад остается низким на основной работе, поэтому они вынуждены искать вторую.Молодые люди в целом даже при сторонних схемах дохода зарабатывают меньше, чем старшие поколения американцев. Только 19% молодых людей зарабатывают более 500 долларов в месяц, по сравнению с 50% из тех, кто старше.