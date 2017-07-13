Марк Цукерберг посетил старую золотую шахту

Фото: AmericaRU.com
Поездка в Сэнфордское подземное исследовательское учреждение была частью тура Цукерберга по всем штатам США. Он выложил в своем аккаунте видео с глубины около 1,5 километров под поверхностью земли. В шахте Сэнфордский фонд подземных исследований занимается изучением нейтрино и антиматерии.
«Я надеюсь, что больше людей, которые следят за этим, думают о том, чтобы заняться научными исследованиями», - отметил Цукерберг в видео, которое посмотрело более 1 миллиона человек.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Более 44 миллионов американцев имеют сторонние схемы заработка →
- Сокращение налогов Трампа сэкономит бедным 40 долларов, а ультрабогатым - – почти миллион →
- Dell продает первый в мире ноутбук с беспроводной зарядкой за 1750 долларов →
- По случаю 80-летия Krispy Kreme предлагает покупателям объесться пончиками →
- На чаевые влияют пол и политические взгляды →
- Уоррен Баффет установил личный рекорд, сделав в один день пожертвование на 3,2 миллиарда долларов →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115455
http://www.americaru.com/news/115455