Марк Цукерберг посетил старую золотую шахту

13 июля 2017 года, 13:25

Фото: AmericaRU.com

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ОсновательFacebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) посетид бывшую золотую шахту в Южной Дакоте, чтобы отстоять преимущества перехода к «экономике современных знаний». В Сэнфордской шахте, где некогда добывали золото, сегодня исследователи занимаются изучением частиц.Поездка в Сэнфордское подземное исследовательское учреждение была частью тура Цукерберга по всем штатам США. Он выложил в своем аккаунте видео с глубины около 1,5 километров под поверхностью земли. В шахте Сэнфордский фонд подземных исследований занимается изучением нейтрино и антиматерии.«Я надеюсь, что больше людей, которые следят за этим, думают о том, чтобы заняться научными исследованиями», - отметил Цукерберг в видео, которое посмотрело более 1 миллиона человек.