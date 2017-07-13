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Главная страница → Раздел: ЭкономикаСокращение налогов Трампа сэкономит бедным 40 долларов, а ультрабогатым - – почти миллион
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Сокращение налогов Трампа сэкономит бедным 40 долларов, а ультрабогатым - – почти миллион


Сокращение налогов Трампа сэкономит бедным 40 долларов, а ультрабогатым - – почти миллион
Фото: AmericaRU.com
Экономисты провели анализ, как именно может повлиять на благосостояние американцев программа сокращения налогов Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Оказалось, что программа помогла бы американским богачам сэкономить большие суммы денег, а бедняки не получили бы ничего.

Согласно анализу некоммерческого Центра налоговой политики, налоговая реформа Трампа может сократить федеральные доходы на сумму до 7,8 триллионов долларов за 10 лет. При этом реальная выгода коснется лишь 5% налогоплательщиков.

Пакет, находящийся в TPC, в огромной степени поможет богатым. Семья, которая зарабатывает около 25 тысяч долларов в год, сэкономит 40 долларов. Те же, кто получает больше 3,4 миллионов долларов в год, получат среднее налоговое сокращение в размере 937 миллионов долларов.
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