Сокращение налогов Трампа сэкономит бедным 40 долларов, а ультрабогатым - – почти миллион

Фото: AmericaRU.com
Согласно анализу некоммерческого Центра налоговой политики, налоговая реформа Трампа может сократить федеральные доходы на сумму до 7,8 триллионов долларов за 10 лет. При этом реальная выгода коснется лишь 5% налогоплательщиков.
Пакет, находящийся в TPC, в огромной степени поможет богатым. Семья, которая зарабатывает около 25 тысяч долларов в год, сэкономит 40 долларов. Те же, кто получает больше 3,4 миллионов долларов в год, получат среднее налоговое сокращение в размере 937 миллионов долларов.
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